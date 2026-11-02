Desplome de Elevador en Salón de Eventos en Puebla Deja Seis Heridos en una Fiesta

Seis personas de la tercera edad resultaron con lesiones de consideración tras el desplome de un elevador en un salón de fiestas ubicado en la colonia Bugambilias, de la ciudad de Puebla.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas durante una celebración en el establecimiento situado sobre la Calle del Lago, a unos metros de la Avenida Margaritas.

Elementos de protección civil y paramédicos de servicios de emergencia particulares acudieron al lugar a bordo de varias ambulancias para brindar los primeros auxilios a las víctimas y trasladarlas a diversos hospitales de la capital.

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Por su parte, los familiares de los afectados señalaron que el encargado del inmueble se comprometió a asumir los gastos médicos derivados del accidente.

Personal de Protección Civil del Estado (PC) permaneció en el sitio para realizar las inspecciones correspondientes, determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades o emitir las sanciones requeridas.

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Posteriormente la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano clausuró el salón social “Atenas Palace” en la Colonia Bugambilias tras el colapso del elevador confirmando que no contaba con medidas de seguridad necesarias.

Con información de N+

JAPR