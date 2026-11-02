Accidentes

Desplome de Elevador en Salón de Eventos en Puebla Deja Seis Heridos en una Fiesta

El salón Atenas Palace fue clausurado por no contar con las medidas necesarias, luego del accidente durante un evento

Asistentes al evento sufrieron lesiones de consideración al interior del inmueble.Asistentes al evento sufrieron lesiones de consideración al interior del inmueble. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Elevador se desploma durante celebración en Puebla dejando seis heridos. El salón de eventos sociales fue cerrado por no tener medidas de seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Desplome de Elevador en Salón de Eventos en Puebla Deja Seis Heridos en una Fiesta | N+