Accidentes

Ambulancia de Protección Civil Vuelca sobre Periférico Ecológico de Puebla

La unidad de emergencias terminó fuera de la vialidad a la altura de Cuautlancingo, casi a la altura de la autopista que va hacia México

Ambulancia de Cuautlancingo protagoniza accidente en el Periférico Ecológico de Puebla.Ambulancia de Cuautlancingo volcó en el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: PB Comunicación

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Una unidad de Protección Civil de Cuautlancingo volcó en el Periférico Ecológico cerca de la autopista México-Puebla; No hay lesionados

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