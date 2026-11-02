Ambulancia de Protección Civil Vuelca sobre Periférico Ecológico de Puebla

Se registró un fuerte accidente sobre el Periférico Ecológico de Puebla en donde una ambulancia de emergencia de Protección Civil de Cuautlancingo se vio involucrada.

Cuerpos de primera respuesta, incluyendo Bomberos, fueron notificados sobre una volcadura a la altura de una gasolinera que esta cerca de la autopista México-Puebla antes de llegar al C5.

Se sabe que se trató de una ambulancia de emergencias básicas, adscrita a la Dirección de Protección Civil, la cual se dirigía a la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla para brindar un servicio de traslado médico a una persona que requería atención especializada por hemodiálisis.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Cuautlancingo, el incidente ocurrió luego de que una camioneta realizara un corte de circulación a la unidad de emergencia, cuyo conductor se dio a la fuga.

La unidad oficial terminó fuera del camino y aparentemente dio varias vueltas, lo que provocó severos daños en su carrocería; afortunadamente, no se reportaron lesionados graves.

Cuerpos de emergencia atienden accidente en Periférico Ecológico de Puebla. Foto: N+

Los elementos de emergencias ayudaron a los afectados a salir de la unidad siniestrada y posteriormente les brindaron atención prehospitalaria.

Los dos paramédicos que viajaban en la ambulancia fueron trasladados a un hospital y no presentan complicaciones en su estado de salud.

La circulación vial se vio afectada derivado al cierre de carriles en ambos sentidos del Periférico Ecológico a la altura de Cuautlancingo.

Se espera el arribo de una grúa para retirar el vehículo oficial, mientras que peritos recaban las información correspondiente para esclarecer exactamente cómo ocurrió el accidente.

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo dará seguimiento a lo ocurrido y reitera su compromiso con la seguridad, integridad y bienestar de su personal, así como con la prestación de servicios de emergencia a la ciudadanía.

Con información de N+

MCS