Aplican Nuevo Horario Escolar en Planteles de Educación básica de Ciudad Juárez

A partir del martes 3 de noviembre, las escuelas de educación básica en Ciudad Juárez modificarán sus horarios de clases debido al inicio del horario de invierno en la frontera, informó la Subsecretaría de Educación Zona Norte.

La dependencia dio a conocer que, en el nivel de educación inicial, las actividades serán de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, sin turno vespertino.

Para preescolar, el turno matutino tendrá un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, mientras que el vespertino contará con dos opciones: de 2:00 a 5:00 o de 2:30 a 5:30 de la tarde.

En el caso de primaria, las clases se impartirán de 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía en el turno matutino y de 12:45 a 5:00 de la tarde en el vespertino.

Por su parte, en secundaria la duración de las clases dependerá de cada plantel, con módulos de 50 o 45 minutos. Mientras que en telesecundaria la jornada será de seis horas por la mañana y cinco horas y media por la tarde.

El horario de invierno comenzó el pasado 1 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el 14 de marzo. Ante estos ajustes, las autoridades educativas pidieron a las familias tomar en cuenta los nuevos horarios y organizar sus tiempos de traslado.