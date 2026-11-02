Educación

Aplican Nuevo Horario Escolar en Planteles de Educación básica de Ciudad Juárez

La Subsecretaría de Educación Zona Norte informó que los ajustes se aplicarán debido al inicio del horario de invierno en la región fronteriza

Cambian horarios de clasesCambian horarios de clases. Foto: N+

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Nuevos horarios escolares en Ciudad Juárez por el horario de invierno. Desde el 3 de noviembre, ajusta tus tiempos para preescolar, primaria y secundaria.

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