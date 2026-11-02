Educación

Adiós al Celular en las Escuelas: Así Aplica la Nueva Regulación en México

Este 3 de noviembre entra en vigor el acuerdo por el que se regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos en escuelas del país

Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica #63 “Melchor Ocampo” usan su celular en junio 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAlumnos de la Escuela Secundaria Técnica #63 “Melchor Ocampo” usan su celular en junio 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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