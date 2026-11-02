Adiós al Celular en las Escuelas: Así Aplica la Nueva Regulación en México

El uso de los teléfonos celulares en las escuelas de educación básica del país —preescolar, primaria y secundaria— llega a su fin este 3 de noviembre de 2026, como parte de una estrategia del Gobierno federal para fortalecer el aprendizaje, recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas entre niños y adolescentes.

En N+ te presentamos los puntos clave de la regulación del uso de celulares en escuelas, que entra en vigor hoy tras un acuerdo unánime con todos los gobernadores y luego de una consulta con maestros de los distintos niveles educativos.

Este es el objetivo del acuerdo publicado en el DOF

El pasado 22 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo número 09/09/26 para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del sistema educativo nacional.

Su objetivo es garantizar los derechos de los estudiantes para que, en los casos y condiciones en que se utilicen dispositivos y tecnologías, “constituyan herramientas para garantizar entornos educativos saludables y propicios para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia armónica y el desarrollo integral de las personas educandas”.

El acuerdo contempla medidas para educación básica, media superior y superior. Aquí te presentamos los detalles.

Claves de la prohibición de celulares en escuelas

En el caso de la educación básica, el decreto prohíbe el uso de los celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas de primaria y secundaria bajo estos puntos clave:

La restricción del uso de celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales para los estudiantes aplicará durante toda la jornada escolar, incluido el recreo. Solo podrán utilizarse para fines educativos previamente programados: su uso debe tener una intencionalidad pedagógica y debe ser bajo la orientación de docentes. También se podrán usar en casos de emergencias personales: por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas. Los teléfonos y dispositivos se mantendrán guardados o serán retirados y depositados en un espacio designado por el plantel (como el aula o la dirección) al inicio de las clases; permanecerán bajo custodia de las autoridades escolares durante la jornada escolar.

¿Qué pasa en educación media superior y superior?

El acuerdo para la regulación del uso de celulares en escuelas establece que para educación media superior, se realizará un uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución, y para educación superior se fomenta el uso responsable y seguro.

En el artículo 3 del decreto se detalló que en el nivel bachillerato “se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales y se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución”.

Según la publicación, el uso limitado por tiempos y espacios se refiere a que los celulares solo podrán utilizarse en momentos y áreas previamente definidas, como en el receso y en zonas autorizadas, quedando limitado su uso en el aula, biblioteca y durante actividades académicas. Y el uso programado establece que el plantel podrá determinar días específicos de la semana o del mes en los que los alumnos podrán usarlos bajo reglas previamente definidas por la comunidad escolar y siempre que sea como herramientas tecnológicas para el aprendizaje.

En tanto, el artículo 4 señala que en la educación superior se fomentará el uso responsable y seguro de los dispositivos, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa.

Por otra parte, se indicó que se podrán adoptar medidas diferenciadas en los casos de educación especial y otros servicios o modalidades que así lo requieran.

SPB