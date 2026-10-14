Redes Sociales en México: ¿Qué Cambiará con el Nuevo Decreto para Cuidar a Menores?

Luego del ataque en una escuela secundaria en Torreón, Coahuila, el cual fue orquestado por dos jóvenes que publicaron en redes sociales las armas con las que llevarían a cabo la agresión, y en la que perdió la vida una docente, las autoridades federales aseguraron que los medios sociales tenían que ser regulados para los menores de edad; hoy se firmó el decreto que expide las nuevas reglas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que estas disposiciones buscan que las plataformas digitales deban restringir desde su diseño la exposición a contenidos de violencia, acoso o abuso sexual.

“Tienen que desarrollar todo lo necesario para que así sea. Las plataformas estuvieron de acuerdo”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

El decreto fue creado luego de diversas reuniones de trabajo con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, quienes reconocieron la necesidad del instrumento regulatorio que modifica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este decreto se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es de carácter obligatorio, pero no punitivo. Las plataformas encargadas de las redes sociales más importantes y usadas por infancias y adolescencias cuentan con un plazo de 30 días naturales para adecuar sus sistemas e informar su cumplimiento. La Agencia de Transformación Digital será la encargada de verificar la situación.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, puntualizó la mandataria.

Entonces, el decreto que regula las redes sociales para los menores en México se fundamenta en el Artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y estos serán los nuevos cambios:

Las plataformas digitales no deben permitir que los menores de edad tengan acceso, exposición ni recomendación algorítmica de contenidos, imágenes y videos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas o trastornos alimenticios.

A ellos se suma la violencia en el entorno escolar: acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas y material sexual explícito.

Otro de los cambios es que las empresas tienen que garantizar desde su diseño entornos seguros de manera predeterminada. También están obligadas a identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que inciten o generen violencia; clasificar contenidos por edad y verificar la edad de las personas usuarias.

Asimismo, deben incorporar herramientas de supervisión para madres, padres o personas tutoras, así como habilitar mecanismos accesibles para reportar usuarios o contenidos de riesgo.

La regulación de redes sociales para menores en México también contempla la colaboración estrecha con autoridades. En ese sentido, las plataformas tienen que estar en contacto 24/7 para requerimientos de información de la autoridad investigadora; preservar y entregar evidencia relevante; y alertar de manera inmediata a las autoridades cuando se identifique cualquier contenido que atente contra la vida.

Una de las nuevas disposiciones es el fortalecimiento del acompañamiento y apoyo psicológico a través de la Línea de la Vida (8009112000), y la difusión de la guía “El ABC de las emociones”, para la salud mental y “el uso consciente de redes sociales”.

Las autoridades indicaron que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal instalará una mesa de trabajo para coordinar la elaboración de propuestas de regulación que fortalezcan la defensa de menores en entornos digitales.

EPP