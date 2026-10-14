Política

Redes Sociales en México: ¿Qué Cambiará con el Nuevo Decreto para Cuidar a Menores?

Las plataformas como Meta, Apple, TikTok y Google están incluidas en las nuevas disposiciones obligatorias

La regulación de redes sociales para las infancias ya entró en vigor en MéxicoFoto: Cuartoscuro
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