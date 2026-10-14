Economía

Diputados Aprueban Ley de Ingresos 2027; Pasa al Senado

La regulación prevé una recaudación total de 10.6 billones de pesos mediante impuestos, cuotas y derechos; también autoriza un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos

DiputadosEl presidente de la Mesa Directiva, diputado Raúl Bolaños Cacho-Cué, informó que las propuestas que no fueron presentadas en tribuna serán incorporadas íntegramente en el Diario de Debates. Foto: Cámara de Diputados.

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