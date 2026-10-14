Diputados Aprueban Ley de Ingresos 2027; Pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en su totalidad el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 con una reserva que plantea eliminar las multas a los grandes contribuyentes.

El aval en lo particular se concretó en los primeros minutos de este jueves, luego de 12 horas y media de debate.

El proyecto pasó con 340 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 109 sufragios en contra por parte de la oposición. Ahora corresponderá el análisis en el Senado, a donde el documento fue remitido para que sea avalado a más tardar el 31 de octubre.

Durante la tarde del miércoles, el dictamen con proyecto de decreto se aprobó en lo general por 331 votos a favor y 118 en contra. Posteriormente, se presentaron 426 reservas, lo que llevó a una sesión maratónica que concluyó alrededor de las 1:00 horas de este 15 de octubre.

Una de esas modificaciones fue propuesta por el diputado Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, para ampliar los alcances del Programa de Regularización Fiscal para el próximo año. Se trata de un "perdón" a las multas, los recargos y los gastos de ejecución derivados de créditos fiscales de grandes contribuyentes. El ajuste al Vigésimo Primero Transitorio prevé eliminar el límite de 300 millones de pesos.

El legislador argumentó que eso buscará logar una recuperación efectiva, reducir controversias fiscales, generar un entorno de mayor certidumbre jurídica que favorezca la inversión, el crecimiento económico y fortalecer las finanzas públicas.

Legisladores de oposición argumentaron que la medida podría contravenir el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la condonación de impuestos. En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política precisó que el programa no implica una exención en automático, ya que el beneficio aplicará siempre y cuando sean cubiertas las obligaciones fiscales.

"Algunos pensarían que dar estas facilidades a la eliminación de cargos o recargos, multas y gastos de ejecución, podría implicar una condonación de impuestos o exención de impuestos, no es así", indicó.

"El impuesto tiene que pagarse completo, es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos", arguyó.

Según el diputado, se beneficiará a 30 millones de contribuyentes, así como a 2 millones 500 mil de personas morales, pues la mayoría de ellas no accede porque sus ingresos son de más de 300 millones.

Sin embargo, el foco principal está en cerca de 16 mil grandes contribuyentes, quienes, dijo, aportan dos billones 300 mil millones de pesos al erario.

La reserva presentada por Monreal fue luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum acudiera al 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, donde prometió eliminar multas y recargos a quienes tengan adeudos fiscales.

La ley aprobada en San Lázaro pretende obtener 10 billones 636 mil 488 millones de pesos provenientes de impuestos, cuotas y derechos, para financiar el gasto público del próximo año. Esa cifra representa 1.1 por ciento más que los ingresos estimados para este 2026.

También contempla un tipo de cambio de 17.9 pesos por dólar, así como un precio de barril de petróleo de 61.8 dólares y una producción que se mantendrá en 1.8 millones de barriles diarios.

Asimismo, autoriza la contratación de deuda interna por 1.7 billones de pesos, además de un endeudamiento externo de 13 mil 50 millones de dólares. Para la Ciudad de México se avaló contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos.

Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron el costo del servicio de la deuda, al señalar que alrededor de 1.6 billones de pesos se destinarían al pago de intereses, lo que, advirtieron, limitaría los recursos disponibles para infraestructura a cerca de 100 mil millones de pesos.

Los priistas exhibieron carteles con las demandas: "Solución al IMSS" y "Deuda de México, con Morena 21.6 billones de pesos de 2018 a 2027". Los panistas jugaron con una tómbola para explicar el paquete de ingresos, argumentando que había cosas ocultas.

Morenistas y aliados defendieron la Ley de Ingresos y en sus curules exhibieron carteles con las leyendas: "Ingresos responsables, futuro con bienestar" y, "Recursos públicos para el Desarrollo Nacional".

Con información de Héctor Guerrero

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