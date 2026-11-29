La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado el banderazo de instalación de plataformas marítimas en la Refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, y en el evento dio a conocer un máximo histórico de procesamiento de petróleo en el país.

La mandataria nacional consideró que sin las refinerías de Dos Bocas y Deer Park, construidas y adquiridas durante la administración anterior, respectivamente, habrían subido los precios de los combustibles en la República Mexicana.

“Nuestras refinerías alcanzan un máximo histórico de procesamiento. Considerando las ocho refinerías del Sistema Nacional de Refinación, incluida Deer Park, en Texas, que compró el presidente López Obrador (Andrés Manuel) y por supuesto la refinería Olmeca que tenemos aquí a unos pasos, estamos procesando 1.45 millones de barriles de petróleo diarios. Nunca en la historia se habían procesado tantos barriles de petróleo para producir gasolina y diésel”, refirió en su mensaje.

De acuerdo con Sheinbaum, se trata del nivel más alto en la historia de México y un paso fundamental para producir más combustibles y avanzar hacia la soberanía energética.

“Si no se hubiese construido la refinería Dos Bocas y adquirido Deer Park, este año el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos y el precio del diésel a 35 pesos el litro. Pudimos subsidiar el precio de los combustibles gracias a que estamos produciendo combustibles a través de Petróleos Mexicanos”, explicó.

Al encabezar el banderazo de instalación de plataformas marítimas en la Refinería Olmeca, la jefa del Ejecutivo se pronunció porque nunca más se ponga en duda que México puede producir, y agregó que su Gobierno no llegó para servir a intereses extranjeros.

“Pemex es mucho más que una empresa, es historia, es identidad, es soberanía y es orgullo nacional. Es el resultado de generaciones de mexicanas y mexicanos que lucharon para que nuestros recursos naturales estuvieran al servicio de la nación y del pueblo de México. Hoy estamos honrando esa historia y construyendo el futuro del país, que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza”, indicó.

“Que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos al pueblo de México (…) Este fin de semana es histórico porque estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino. No llegamos para servir a los poderosos ni intereses extranjeros, sino para servir a la gente, para servir al pueblo de México y a la patria”.

En el evento, en el que estuvo acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el gobernador de Tabasco, Javier May, la mandataria nacional recordó que el general Lázaro Cárdenas, principal artífice de la expropiación petrolera, aprendió que por encima de cualquier interés, poder o riqueza están siempre el pueblo y la patria, que gobernar es servir. Que la justicia no se mendiga y que la soberanía se defienda.

Por la tarde, la presidenta entregó becas para el Bienestar a estudiantes de educación básica en Parque Tabasco, en Villahermosa.

Asimismo, supervisó instalaciones de la Secretaría de Energía en el municipio de Teapa. Este domingo seguirá de gira por Tabasco.

Con información de Sarahi Méndez, N+

SPB