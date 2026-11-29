Una camioneta terminó volcada cuando circulaba sobre la calle Luis Echeverría, de la colonia Rafael Hernández Ochoa, perteneciente al municipio de Tuxpan, luego de que presuntamente su motor se apagara mientras circulaba por una pendiente.

La unidad era conducida por un hombre que fue identificado como Adán 'N', de 65 años, quien, según lo informado, la tarde de este sábado circulaba en sentido ascendente cuando el vehículo perdió potencia y comenzó a retroceder.

Al no poder controlar nuevamente la unidad, esta terminó volcada y terminó impactándose contra un pilar de concreto y una barda perimetral de una propiedad, ocasionando daños materiales de consideración.

Pese al impacto, no hay reporte en el que se informe de personas que hayan presentado algún tipo de lesión. Minutos más tarde, las autoridades arribaron al sitio y tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.