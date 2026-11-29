Luego del decepcionante empate 0-0, se realiza la ronda de vuelta del América vs Monterrey en los cuartos de final de la Liga MX. En el partido de vuelta, los equipos se darán cita en el Estadio Banorte y si no quieres perderte la transmisión, te decimos dónde ver gratis y en vivo la transmisión.

Las Águilas llegan a este partido con ocho juegos consecutivos sin perder en la Liga MX ante Rayados La última vez que cayeron fue en el Apertura 2020 por 1-3.

No obstante, fue en el Apertura 2025 que estos equipos también se enfrentaron en los Cuartos de Final y Monterrey avanzó, pese a que perdió en la vuelta en su visita en el Estadio Banorte.

¿A qué hora es el América vs Monterrey?

El partido entre los Rayados y Águilas inicia a las 21:10 horas (tiempo del Centro de México). En Estados Unidos es a las 20:10 (tiempo del Este), 21:10pm (tiempo del Centro) y 19:10pm (tiempo del Pacífico).

¿Dónde ver América vs Monterrey?

Sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX.