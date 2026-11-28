Este domingo se definen todos los semifinalistas y uno de los juegos más atractivos es el Guadalajara vs Pachuca, por eso muchos aficionados quieren saber dónde ver en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Apertura 2026.

Para aclarar las dudas de a qué hora y en qué canal juega Chivas vs Pachuca, te compartimos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del juego de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Francisco Javier González Señala Que Chivas Regresó a la Élite de los Grandes

¿A qué hora juega Chivas vs Pachuca hoy? Canal de transmisión

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:07 horas (7:07 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 29 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron, recinto que se ubica en la entidad de Guadalajara. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:07 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

17:07 pm en Tijuana, Baja California.

19:07 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:07 pm en Cancún, Quintana Roo.

Si lo que buscas es dónde ver Guadalajara vs Pachuca de vuelta, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido de ida solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Dónde ver Chivas vs Pachuca en vivo gratis

Aunque el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de Chivas vs Pachuca va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de vuelta de la Liguilla Liga MX 2026.

El juego de ida terminó en victoria para los Tuzos, por lo que Chivas necesita ganar por un gol de deferencia para avanzar a Semifinales. Mientras que al Pachuca solo le sirve mantener la ventaja en el marcador global para seguir con vida en el torneo.

AO