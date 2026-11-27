Cruz Azul está a un paso de avanzar a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de conseguir una contundente victoria por 4-0 frente al León en el partido de ida de los cuartos de final. Ahora, ambos equipos se enfrentarán nuevamente, te decimos cuándo y dónde juegan.

La Máquina tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su afición, con una ventaja que le permite encarar el compromiso con mayor margen de maniobra.

¿Cuándo juega Cruz Azul vs León la vuelta de los cuartos de final?

El partido de vuelta entre Cruz Azul y León, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2026, se disputará el domingo 29 de noviembre, cuando los cementeros reciban a los Esmeraldas para definir al último equipo clasificado a las semifinales.

El encuentro se jugará en el Estadio Banorte, donde Cruz Azul fungirá como local y buscará aprovechar la ventaja obtenida en el primer enfrentamiento para asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

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