La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó este viernes sobre los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, que ocasionará temperaturas gélidas y caída de nieve en varios estados.

En un mensaje en redes sociales, advirtió que las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país.

Comentó que se prevé caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán hoy 27 de noviembre, así como temperaturas mínimas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua.

”Es importante extremar precauciones, abrigarnos y atender las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado”, añadió.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes la primera tormenta invernal se desplazará sobre el occidente de México.

Ocasionará lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán; intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

Pero también azotará a la República Mexicana con un marcado descenso de temperatura sobre entidades del occidente, norte y centro del país.

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo además que la posible caída de nieve o aguanieve se extenderá durante la noche hacia zonas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) del centro de la República Mexicana: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.