Este viernes, 27 de noviembre de 2026, bajó la temperatura en la Ciudad de México (CDMX), lo que afecta, en mayor medida, a personas en situación vulnerable que duermen en la calle.

Algunos andan solitarios, otros se reúnen en grupos y hacen campamentos, como los instalados en varias glorietas del Paseo de la Reforma norte.

Mientras que en la zona centro y norte de la CDMX es en donde se puede ver más personas en condición de calle, mismos que sufren, en mayor medida, de los descensos de temperatura, como éste generado por la primera tormenta invernal de la temporada.

Además, el frío continuará en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy cielo nublado y ambiente de frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del Valle de México. Durante la tarde y noche se prevén lluvias puntuales intensas en el Estado de México (oeste y suroeste), y lluvias muy fuertes en la Ciudad de México.

Cabe destacar que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por posible caída de nieve o aguanieve durante la noche de hoy viernes y la mañana del sábado en las partes altas del sur y poniente de la ciudad.

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Frío afecta a personas en situación de calle

El señor Abel, de 64 años de edad, originario del estado de Hidalgo, es una de las muchas personas en situación vulnerable que padecen las bajas temperaturas en la capital del país.

“Estaba por ahí en la banqueta y ellos me levantaron y dieron un techo para dormir”, indicó.

Antes lo encontraron Héctor y Jesús, otras personas en situación de calle, y lo invitaron a pasar la noche en un pequeño espacio que improvisaron con cartones y hules. Héctor, explicó cómo hicieron su refugio:

"De las bicicletas que venden (cajas) y se les queda eso, y lo sacan a la basura y se puede usar para hacer una casita".

Así, muchas personas en situación de calle en la Ciudad de México mitigan un poco el frío. Otros lo hacen solo con cobijas, hules, cartones y bajo algún pequeño techo que los proteja de la lluvia, como Hugo, quien duerme afuera de una estación del Metro.

“Lluvia, frío, se tiene uno que adaptar, acostumbrarse, adaptarse", dijo.

Hugo es originario de Chalco, en el Estado de México, y desde hace 6 meses vive en las calles de la capital del país. Muchas de estas personas en situación vulnerable son invitadas a los albergues de la Ciudad de México, pero por diversas razones no los aceptan.

“No, bueno, al menos yo no porque no estoy acostumbrado. Me sentiría encerrado, con muchos mandos, ya sabes", explicó Antonio, persona en situación de calle.

"Hay albergues que están un poco saturados de gente y nos pretenden dar un servicio, tanto higiénico como algo de comodidad, pero somos demasiadas personas en situación de calle y no hay suficientes albergues", aseguró Jesús Hernández, persona en situación de calle.

Con información de N+ Guillermo Segura.