Los puentes internacionales de Matamoros y Reynosa mantienen un flujo constante de automovilistas que buscan cruzar hacia Estados Unidos, principalmente rumbo a las ciudades del Valle de Texas. Los tiempos de espera pueden variar durante el día, dependiendo de la afluencia vehicular, los carriles disponibles y las revisiones realizadas por autoridades fronterizas.

Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) y el Black Friday en Estados Unidos, los cruces internacionales de Matamoros y Reynosa pueden registrar variaciones en la afluencia vehicular, debido al movimiento de personas que buscan llegar al Valle de Texas para reunirse con familiares y participar en las celebraciones. Por ello, es importante consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a los puentes fronterizos.

Para quienes tienen previsto viajar a Brownsville, McAllen o alguna otra ciudad del sur de Texas, consultar las condiciones de los cruces antes de salir puede ayudar a planear mejor el traslado y evitar demoras.

A continuación, en N+, te compartimos los tiempos de espera registrados en los puentes internacionales.

¿Cuánto tiempo se hace para cruzar por los puentes internacionales de Matamoros hoy?

Estos son los tiempos aproximados de espera para automovilistas que buscan cruzar de Matamoros hacia Estados Unidos, de acuerdo con el reporte de CBP Border Wait Times, consultado a las 10:00 horas de la mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026.

Puente Internacional Brownsville-Matamoros (Puente Viejo): 1 hora

International Gateway: 1 hora

Puente Internacional Los Tomates (Veterans): 1 hora

Puente Internacional Los Indios: 30 minutos

¿Cómo están las filas en los puentes internacionales de Reynosa hoy?

En Reynosa, los automovilistas también pueden consultar los tiempos estimados para cruzar hacia Hidalgo y otras localidades de Texas. Estos son los registros disponibles en los principales cruces internacionales, de acuerdo con la última actualización de CBP Border Wait Times, consultada a las 10:00 horas de la mañana.

Puente Internacional Anzaldúas : Tiempo de espera aproximado: 1 hora

Puente Internacional Reynosa-Hidalgo : Tiempo de espera aproximado: 45 minutos

Puente Internacional Reynosa-Pharr : Tiempo de espera aproximado: 25 minutos

Los tiempos de espera en los cruces internacionales pueden cambiar sin previo aviso, por lo que se recomienda consultar los reportes de CBP antes de emprender el viaje.

La información presentada corresponde a estimaciones para automovilistas y puede modificarse conforme avanza el día.