La Ciudad de México y su zona metropolitana no solo podrían enfrentar fuertes lluvias durante este fin de semana, sino también condiciones extraordinarias para la caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas, lo que despertará curiosidad entre los capitalinos y turistas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el pronóstico contempla bajas temperaturas y la posible caída de nieve para este viernes 27 de noviembre y buena parte del sábado.

Las autoridades meteorológicas contemplan posibles precipitaciones de nieve o aguanieve en las zonas altas de Hidalgo, Estado de México, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

Las condiciones más favorables para este fenómeno se concentrarán en las regiones montañosas que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas podrían descender lo suficiente para permitir la formación de nieve o aguanieve.

Si quieres saber dónde caerá nieve cerca de la CDMX, en N+ te contamos cuáles son las zonas de mayor altitud cercanas a la capital y en dónde se podría registrar la caída de nieve.

¿En qué zonas montañosas de CDMX y alrededores podría nevar?

Las regiones montañosas que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) se concentran principalmente al sur y poniente de la Ciudad de México, así como en algunas zonas del Estado de México.

En la Ciudad de México:

Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Sierra de Chichinautzin y Cerro del Pelado abarcan las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

Sierra de las Cruces: en Cuajimalpa, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

Desierto de los Leones y Los Dinamos

En los alrededores de la CDMX y el Estado de México:

Franja montañosa limítrofe entre la CDMX y el Estado de México: Sierra de Guadalupe y Sierra del Ajusco-Chichinautzin.

La Marquesa: ubicada entre la Ciudad de México y Toluca.

Nevado de Toluca (Xinantécatl) en el Estado de México.

¿Dónde Caerá Nieve Cerca de CDMX hoy? Estados que Registrarán Bajas Temperaturas y Aguanieve. Foto: Conagua_clima

El pronóstico señala que estas condiciones podrían presentarse durante la noche del viernes 27 de noviembre y extenderse hacia las primeras horas del sábado 28 de noviembre, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre en zonas de montaña.

Este descenso de temperatura está relacionado con la masa de aire ártico que impulsó al Frente Frío número 8, la cual mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

Además, el SMN prevé vientos fuertes, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en la Ciudad de México, el área metropolitana del Estado de México, Puebla y Morelos.

TLS