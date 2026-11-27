El área metropolitana de Monterrey inicia el fin de semana con cielo nublado y temperaturas ligeramente frías; sin embargo, se espera un cambio importante en las condiciones del tiempo a partir de este sábado, cuando regresará el cielo soleado y se registrará un notable incremento en las temperaturas.

Durante las primeras horas de este viernes, los termómetros marcaron entre los 9 y 11 grados centígrados en distintos puntos de la zona metropolitana, mientras que las condiciones del cielo se mantienen mayormente nubladas.

En cuanto a la calidad del aire, los reportes de las estaciones de monitoreo indican condiciones malas en Juárez y La Universidad; aceptables en el Libramiento Noroeste y Escobedo, y buenas en el resto de las estaciones.

Para el transcurso de este viernes se espera que permanezca la nubosidad, aunque podrían presentarse breves periodos de sol. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso y podrían alcanzar entre los 16 y 17 grados centígrados durante la tarde.

Además, no se contemplan probabilidades de lluvia para los próximos siete días, por lo que se espera que las condiciones secas continúen en la región. A partir de este sábado comenzará a retirarse la masa de aire frío y regresará el dominio de las altas presiones, lo que favorecerá el despeje del cielo y un incremento considerable en las temperaturas.

Se pronostica que tanto el sábado como el domingo las máximas alcancen entre los 24 y 25 grados centígrados, con condiciones soleadas en el área metropolitana.

Sin embargo, el domingo alrededor del mediodía se espera la llegada de un nuevo sistema frontal, aunque será débil y de corta duración. Este fenómeno provocaría que las temperaturas máximas del lunes se mantengan alrededor de los 21 grados, con cielo soleado.

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Para el martes se anticipa una recuperación en el termómetro, con máximas de hasta 26 grados centígrados. De acuerdo con el pronóstico, el resto de la próxima semana tendrá condiciones soleadas, temperaturas cálidas y sin lluvias a la vista.

Por otra parte, la primera tormenta invernal de la temporada ya ocasionó la primera nevada en la Sierra de Durango y existe la posibilidad de que se presente caída de nieve o aguanieve en las zonas de mayor elevación del occidente, centro y oriente del país.

Entre los puntos donde se contempla este fenómeno se encuentran el Nevado de Colima, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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