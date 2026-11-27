La Ciudad de México se verá afectada por la primera tormenta invernal de la temporada de frío 2026-2027, y para que te vayas preparando, acá te decimos a qué hora va a llover hoy en CDMX y cuántos días durarán las fuertes precipitaciones.

La jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, alertó a la población sobre las condiciones que se esperan a partir de este viernes 27 de noviembre de 2026, y aseguró que su equipo se encuentra preparado para enfrentar esta emergencia.

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Debido a la tormenta invernal, también se pronostica la caída de nieve en algunas zonas de la CDMX, y en una nota previa ya te dijimos a qué hora podría nevar y la lista de alcaldías donde se espera que el paisaje se pinte de blanco.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, informó que de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las lluvias fuertes en CDMX comenzarán este viernes entre las 3 y 4 de la tarde.

Sin embargo, desde las 6 y 9 de la mañana de este día se esperan lluvias aisladas en 12 alcaldías de la capital, que son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿Cuánto va a durar la lluvia en CDMX?

De acuerdo con el informe, las precipitaciones, consideradas como las más fuertes del año, se pronostican que sean continúas durante este viernes, sábado y domingo, por lo que durarán tres días.

Las lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México se esperan que sean superiores a 70 milímetros y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

"Son lluvias que se esperan alrededor de 50 o 70 milímetros, que es una lluvia fuerte, se puede decir que es de las lluvias más fuertes del año y para estas fechas es algo atípico", dijo el titular de Segiagua.

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En la CDMX, cuando se registra lluvia mayor a los 70 milímetros, se activa la Alerta Púrpura, que es la máxima del semáforo de alertamiento por condiciones climáticas adversas.

Por este motivo se espera que la lluvia de estos días pueda provocar inundaciones, deslaves, fuertes corrientes de agua en las calles, además de aumento en ríos y arroyos y hasta posibles posibles desbordamientos.