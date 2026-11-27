Ante la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en México a consecuencia de la primera tormenta invernal de la temporada, vale la pena recordar la vez que la nieve cubrió de blanco la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y las bajas temperaturas batieron récords.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical dan origen a la primera tormenta invernal de la temporada. De hecho algunos estados ya han emitido alertas por frío intenso para las próximas horas.

La Conagua advierte que en las zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrarse nevadas. Mientras que en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por posible caída de aguanieve en zonas altas de la capital del país durante el fin de semana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nevada en Guadalajara Hace Casi 30 Años; Imágenes del 13 de Diciembre de 1997

A la Vaguada y el Chorro Polar, se suman el Frente Frío Número 8 que se extiende sobre el occidente del Mar Caribe, llevando consigo una masa de aire ártico y el Evento del Norte.

¿En qué año nevó en Guadalajara y cómo se vivió este evento?

Fue el 13 de diciembre de 1997 cuando los copos de nieve cubrieron de blanco a Guadalajara, luego de que durante la madrugada se registrara una nevada que se transformó en escarcha y copos hacia la mañana.

Habría alcanzado a formar una capa de alrededor de tres centímetros de grosor al sur de Zapopan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La nevada del 13 de diciembre de 1997 se considera la más importante y extendida, no fue la primera, los registros apuntan al 8 de febrero de 1881 como la fecha en la que nevó por primera vez en esta zona.

Los copos cubrieron calles, monumentos y autos estacionados en las calles. Sin embargo en 29 años este fenómeno no se ha repetido.

¿Qué temperatura alcanzó el termómetro de Guadalajara el día que nevó?

Los registros apuntan a que aquel 13 de diciembre de 1997 el termómetro en la Zona Metropolitana de Guadalajara alcanzó 7 grados bajo cero, y según los registros habría marcado un récord de temperatura mínima.

De acuerdo con meteorólogos, la caída de nieve se debió a una insólita conjugación de factores, entre ellos el paso de un Frente Frío Polar.

Condiciones que no se han repetido en 29 años, de hecho N+ documentó que en 2025 Guadalajara registró temperaturas cálidas en diciembre, pese a la entrada del invierno.