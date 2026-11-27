El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) liberó al excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares, luego de estar bajo custodia por más de 10 días.

El expugilista confirmó la información por medio de su cuenta de Instagram, donde difundió una imagen a lado de su pareja.

En el breve mensaje agradeció el apoyo y preocupación de familiares, amigos y aficionados tras su detención.

IG jorgelinares

En días previos la noticia sacudió al mundo del boxe al conocerse que el campeón en tres divisiones, Jorge "El Niño de Oro" Linares estaba bajo custodia del ICE.

Linares, quien llegó a compartir el cuadrilátero con Devin Haney, actualmente residente en Miami, Florida, viajó a El Paso, Texas, para asistir a un evento de boxeo en el El Paso County Coliseum cuando todo terminó en una pesadilla.

Lo que debía ser un viaje rutinario para una cartelera boxística dio un giro drástico el domingo 15 de noviembre, cuando las autoridades federales lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de El Paso. El propio Linares dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales antes de dejar de publicar, escribiendo en X:

"Estoy detenido por el ICE en El Paso, Texas. Qué situación tan increíble".

Según un comunicado oficial de un portavoz del ICE, la detención fue por una presunta permanencia en el país más allá del tiempo permitido por su visado.

El ICE señaló que Linares ingresó por primera vez a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 con un permiso de estancia temporal, pero que, contraviniendo las leyes del país, permaneció en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado.

En aquellos días, las autoridades confirmaron que la leyenda del boxeo, de 41 años, estaba recluido en el Centro de Procesamiento de El Paso Service Processing Center, “a la espera de un proceso de deportación”, añadiendo que “una solicitud pendiente o una autorización de trabajo no otorgan, por sí mismas, un estatus legal”.

No obstante, el equipo legal de Linares rechazó dicha versión y consiguió su libertad al afirmar:

"Jorge Linares está autorizado para permanecer en Estados Unidos y ha colaborado plenamente con las autoridades de inmigración”.

HVI