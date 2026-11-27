El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que caía de nieve en zonas altas de la Ciudad de México y el Estado de México entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Te decimos qué partes y alcaldías del Valle de México podrían ver una nevada, espectáculo que podría pintar de blanco ciertas zonas.

¿Por qué nevará en la Ciudad de México y el Estado de México?

Aunque los efectos del frente frío número 8 habrán de desvanecerse, para el viernes se espera que se mantengan las temperaturas bajas en el centro del país. esto, de acuerdo con el SMN, por la formación de la primera tormenta invernal de la temporada.

Para el Valle de México no será una tormenta común. Debido a la cantidad de humedad en la atmósfera y las temperaturas bajas, no solo habrá precipitaciones, sino que en varias zonas no será una lluvia sino una nevada.

Zonas del centro de México donde caerá nieve. Foto: SMN

Según la agencia meteorológica parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la nieve comenzará a caer a partir de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Esto descarta automáticamente gran parte de la mancha urbana de la Ciudad de México.

El Zócalo, por ejemplo, se ubica aproximadamente a 2 mil 200 metros de altura. Pero, en cambio, varias zonas serranas del poniente y el sur de la capital sí verán nieve. Cabe señalar que este pronóstico no aplicará solamente a la Ciudad de México y el Estado de México.

Según indicó el SMN, habrá caída de nieve o aguanieve en las sierras de Jalisco, Colima y Michoacán, así como “en zonas montañosas por arriba de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar” de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

¿Dónde nevará en la Ciudad de México?

Para saber dónde podría caer nieve en la Ciudad de México hay que responder qué zonas están a una altura de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Si miramos un mapa sobre las zonas donde caerá nieve, como el que elaboró el portal meteorológico Meteored, podemos notar que no solo el Ajusco se pintará de blanco. La nevada cubrirá zonas más amplias y no solamente el Pico del Águila.

Según este mapa, así como la información proporcionada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, habrá nieve en las zonas altas de las alcaldías:

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Tlalpan

Milpa Alta

Mapa de las zonas de la Ciudad de México y el Estado de México donde habrá nieve el sábado. Foto: Meteored

Si consideramos zonas de la capital donde podrías encontrar nieve la mañana del sábado, estas son:

El Ajusco (Tlalpan)

Los Dinamos (Magdalena Contreras)

Desierto de los Leones (Álvaro Obregón)

Sierra de las Cruces (Magdalena Contreras)

Parque Ejidal San Nicolás Totolapan (Magdalena Contreras)

Como habrás notado ya, todas estas zonas son muy cercanas a la mancha urbana, pero no están dentro de ella. Es decir, no habrá nieve en el Zócalo ni en ninguna de las demás partes bajas de la Ciudad de México.

¿Y dónde nevará en el Estado de México?

El fenómeno se repite cuando asomamos a las zonas en las que habrá de nevar en el Estado de México. Según estos pronósticos, caerá nieve en la zona limítrofe de la Ciudad de México y el Estado de México.

También podrán verse nevadas en la zona de La Marquesa y el Nevado de Toluca, pero la zona urbana de Toluca no verán esta clase de precipitación.