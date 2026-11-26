Las lluvias y las bajas temperaturas continuarán en distintas regiones de México durante este fin de semana, debido a la presencia de sistemas atmosféricos que favorecerán las precipitaciones y el ingreso de aire frío. Además, se prevén tormentas intensas y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del occidente del país.

Entre estos fenómenos destaca la formación de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) frente a las costas del Pacífico mexicano, que avanzará lentamente hacia el centro del territorio nacional y podría intensificar las lluvias entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, este sistema se localiza frente al litoral del Pacífico y gira a unos 5 kilómetros de altitud. En su desplazamiento, atrapará aire frío y se combinará con la corriente en chorro, condiciones que favorecerán las precipitaciones desde Jalisco hasta el Valle de México.

Cabe destacar, que una DANA es una bolsa de aire frío que se desprende de la circulación atmosférica en niveles altos. Al interactuar con condiciones de humedad e inestabilidad, puede generar tormentas y lluvias de consideración.

¿Dónde Lloverá por la DANA en México?

Para este viernes 27 de noviembre, se pronostican lluvias intensas, de 80 a 100 milímetros, en el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, el este y sur de Jalisco, Colima, el norte y noroeste de Michoacán y el oeste de Guanajuato.

También se esperan precipitaciones de 50 a 70 milímetros en el sur de Durango y Zacatecas, Aguascalientes y el centro y sur de Querétaro. En San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas podrían acumularse de 30 a 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el sábado 28, las lluvias más intensas se concentrarán en Guerrero, donde podrían alcanzar entre 150 y 250 milímetros. En el oeste de Oaxaca y el sur de Puebla se esperan acumulaciones de 75 a 150 milímetros.

En tanto, Michoacán, el sur del Estado de México y Morelos tendrán lluvias de 50 a 75 milímetros, mientras que en Ciudad de México, Tlaxcala y el centro de Veracruz se prevén de 25 a 50 milímetros.

El domingo 29, las precipitaciones más fuertes se mantendrán en el este de Guerrero y el oeste de Oaxaca, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros. También habrá chubascos en distintas entidades del centro y sureste del país.