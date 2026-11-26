La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) exhortó a la población a extremar precauciones en Playas de Tijuana ante el pronóstico de alto oleaje, mareas elevadas y fuertes corrientes de retorno.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos regionales, estas condiciones permanecerán hasta este viernes 27 de noviembre, con olas de entre 1.8 y 2.4 metros de altura y máximas de hasta 3.6 metros.

La Dirección de Bomberos advirtió que el incremento en el nivel del mar podría generar inundaciones en zonas costeras, principalmente durante las primeras horas de la mañana.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar ingresar al mar, mantenerse alejados de zonas rocosas y áreas expuestas al impacto de las olas, además de respetar las indicaciones del personal de salvavidas.

Aunque se prevé que las condiciones marítimas disminuyan gradualmente durante el viernes, la SSPCM pidió mantener las medidas preventivas ante el riesgo de corrientes de retorno.

La dependencia también exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a través de la aplicación Botón de Emergencia.

APG