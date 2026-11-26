Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida luego de protagonizar un accidente vial sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Urquizo, en el municipio de San Pedro, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía un vehículo compacto cuando, presuntamente, perdió el control de la unidad y se impactó contra un muro de contención. El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil terminó con daños de consideración y quedó destruido en su totalidad. La unidad presentó severas afectaciones en su estructura.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.