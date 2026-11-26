Una mujer identificada como Moreno García de 29 años, denunció públicamente a su empareja como Christian ’N’, quien actualmente se desempeña como elemento de seguridad pública, por presuntas amenazas de muerte, agresiones físicas e impedirle tener contacto con sus dos hijos en Piedras Negras.

La denunciante solicitó la intervención de las autoridades al asegurar que ha acudido en busca de apoyo al Centro del Empoderamiento de la Mujer, a la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal sin que presuntamente se recibiera una respuesta que resuelva su situación.

Ante la gravedad de los señalamientos, la mujer pidió que las autoridades investiguen los hechos, revisen las pruebas que asegura tener en su poder y le brinden protección al manifestar temor por su integridad física.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de la denunciante y será responsabilidad de las autoridades si existen elementos para establecer alguna responsabilidad.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de fiscalía, comentó que Yatsy acudió al Centro de Justicia del Empoderamiento de la Mujer para interponer una denuncia por violencia familiar, así mismo, informó que el Ministerio Público ya dictó las medidas de protección correspondiente.