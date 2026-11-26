La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo, mediante procedimiento abreviado, una sentencia condenatoria de un año y ocho meses de prisión contra José Manuel ‘N’, de 53 años, por su responsabilidad en el delito de extorsión cometido en el municipio de Amozoc.

De acuerdo con las investigaciones, el 12 de julio de 2023 la víctima comenzó a recibir mensajes amenazantes en los que le exigían la entrega de 800 mil pesos, bajo la advertencia de causarle daño a ella o privar de la vida a integrantes de su familia.

Ante las amenazas, la víctima presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió implementar un operativo en el que José Manuel N. fue detenido cuando acudió a recibir un pago de 80 mil pesos, en inmediaciones de la carretera a Santo Tomás Chautla, en el municipio de Amozoc.

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El 24 de noviembre de 2026, durante la audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad judicial emitió el fallo condenatorio e impuso al sentenciado una pena de un año y ocho meses de prisión.

Además de la sentencia privativa de libertad, José Manuel ‘N’ deberá pagar una multa de 8 mil 645 pesos con 69 centavos y el pago de 10 mil pesos por concepto de reparación del daño. Asimismo, determinó la amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Con la información de Héctor Rangel

GMAZ