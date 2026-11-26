A más de tres años del feminicidio de Leslie Alejandra, su madre, Mayra Torres, continúa exigiendo justicia y espera que finalmente inicie el juicio oral contra el presunto responsable de la muerte de su hija, una joven estudiante de enfermería que también estaba embarazada.

Leslie fue reportada como desaparecida el 11 de mayo de 2023 y, después de ocho días de búsqueda, su cuerpo fue localizado en una brecha del ejido Santa Adelaida, en Matamoros.

Desde entonces, su familia emprendió una lucha para exigir que las autoridades localizaran a los responsables y esclarecieran el crimen. Mayra recordó que fueron necesarias diversas manifestaciones, así como el cierre del Puente Internacional, para impulsar las labores de búsqueda.

La madre de Leslie señaló que el proceso judicial ha sido largo y que, pese al tiempo transcurrido, continúa esperando que se lleve a cabo el juicio oral para escuchar una sentencia.

“Como se lo dije desde el día uno, no me voy a rendir hasta no escuchar esa sentencia”, madre de la víctima.

Mayra también pidió que, en caso de acreditarse su responsabilidad, el presunto feminicida reciba la pena máxima que establece la ley, al señalar que enfrenta acusaciones por feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas.

“Voy a hacer hasta lo imposible porque esta persona se pudra en la cárcel”, madre de la víctima.

En cuanto al presunto cómplice, Mayra indicó que continúa pendiente su traslado a México, por lo que aseguró que ya se envió documentación a las autoridades estadounidenses para informarles sobre el proceso que enfrenta en territorio mexicano.

Hoy, a más de tres años del crimen, la familia de Leslie continúa a la espera de que ambos casos avancen y se haga justicia por la joven y el bebé que esperaba.