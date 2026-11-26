La exconductora de televisión Inés Gómez Mont sigue prófuga de la acción de la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que hay tres órdenes de aprehensión en su contra, por lo que pidió su extradición a las autoridades de España.

La expresentadora fue deportada a ese país luego de dejar la prisión migratoria del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida.

Tras ello, la FGR reveló en comunicado cuál es la situación actual del caso. Primero, recordó que la mujer fue aprehendida en territorio estadounidense por cuestiones migratorias.

Pero autoridades de Estados Unidos le autorizaron su solicitud voluntaria para ser deportada a España, ya que ingresó a la Unión Americana con un pasaporte de ese país.

Por esa razón, indicó la Fiscalía, Gómez Mont arribó a Madrid la madrugada del martes 24 de noviembre en un vuelo comercial.

Sin embargo, la instancia enfatizó que la exconductora de TV cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por posible defraudación fiscal equiparada.

Por ello, expresó que “dado el desplazamiento de Inés ‘N’, la FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España, procedimiento internacional que está debidamente sustentado en preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable a la materia”.

La Fiscalía también recordó que en septiembre de 2025, las autoridades mexicanas solicitaron a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.

Sin embargo, señaló que el pasado mes de septiembre, Interpol Internacional determinó eliminar los datos de la mujer, al considerar que su conservación no era compatible con el Estatuto de Interpol y el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos, por lo que se presentó nuevamente una solicitud de Notificación Roja.

“Pese a lo anterior, en octubre pasado, Interpol informó la denegación de la nueva solicitud. Es de fundamental relevancia señalar que ante la decisión unilateral de Interpol de bajar de sus registros la Ficha Roja previamente emitida en contra de Inés "N", no fue detenida por las autoridades españolas”.

La Fiscalía aseguró que desde que Inés Gómez Mont "huyó del país”, ha realizado las actuaciones necesarias para presentarla ante la justicia, conforme a derecho y en apego al debido proceso, a efecto de que sea la autoridad judicial de México quien determine su situación jurídica.

SPB