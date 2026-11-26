El Gobierno de México evaluará caso por caso las solicitudes de extradición de personas acusadas de delitos y considerará los intereses y necesidad de seguridad del país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria recordó la deportación de Inés Gómez Mont a Estados Unidos pese a que era requerida por las autoridades mexicanas y lo comparó con el caso Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”, quien cuenta con solicitud de extradición por parte del Gobierno de Estados.

Sin embargo, Sheinbaum explicó que los criterios no deben responder a la reciprocidad entre gobiernos, sino a una valoración del Gabinete de Seguridad.

“Es caso por caso. Se tiene que hacer una evaluación de qué le conviene a México en el caso de la extradición de una persona. De todas maneras, es obligación nuestra decir, como en el caso de Inés Gómez Mont, que no fue enviada a México —como debería haber procedido—, dado que se tienen todas las pruebas del lavado de dinero, porque eso fue el lavado de dinero, a través de facturas falsas, decir que no hubo reciprocidad. Pero sobre el caso de 'El Chapo Isidro', cualquier otro delincuente, su extradición depende de una evaluación que haga el Gabinete de Seguridad”, indicó Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre si el Gobierno español ya había respondido a la solicitud mexicana relacionada con Inés Gómez Mont, Sheinbaum indicó que, hasta el momento, no tenía conocimiento de una respuesta.

La mandataria insistió en la importancia de que las autoridades españolas y su sistema de justicia apliquen el tratado de extradición entre ambos países, al considerar que el caso representa un asunto relevante en materia de combate a la impunidad.

TLS