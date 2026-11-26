La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum por la que se expide la Ley del IMSS-Bienestar para dotarlo de mayor fuerza administrativa y operativa.

Esta ley será la encargada de instrumentar la prestación gratuita de los servicios de salud pública, medicamentos y demás insumos en los estados, para las personas que no cuenten con afiliación a la Seguridad Social.

Actualmente el IMSS-Bienestar tiene convenios de coordinación con 24 estados que gobierna Morena y sus aliados.

Se reconoce la vigencia de estos convenios ya suscritos y se contempla la posibilidad de solicitar la terminación anticipada apegándose a un procedimiento definido, un dictamen técnico, jurídico, médico y financiero, con un plan de transición de al menos 10 años, para que no afecte a la población beneficiaria.

La ley establece que los estados, con estos convenios, se obligan a transferir al IMSS-Bienestar los recursos destinados a la atención gratuita, integral, médica y hospitalaria, a fin de garantizar la estabilidad de la operación del sistema federalizado.

Se brindará la atención médica a través de un reglamento que regule los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Se establece la licitación pública como regla general en sus contrataciones.

Se estipula que el IMSS-Bienestar podrá instaurar mecanismos de coordinación para el intercambio de servicios de atención médica con instituciones públicas a cambio de las contraprestaciones que acuerden, bajo el principio de reciprocidad.

Se crea el Consejo General de Coordinación de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, presidido por la Presidencia de la República, las secretarías de Salud y de Hacienda, el IMSS-Bienestar, y los gobernadores, quienes deberán acordar acciones de colaboración para la prestación gratuita de los servicios de salud en los estados.

Con esta nueva ley se abroga el decreto de la creación del IMSS-Bienestar de 2022 y se reforman disposiciones de la Ley General de Salud.

La iniciativa presidencial fue turnada a comisiones en la Cámara de Diputados para su estudio.

Con información de Héctor Guerrero

ICM