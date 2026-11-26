Familiares de Sara Santiago Arizmendi, la menor que desapareció y presuntamente se encuentra con el joven Isaac, retiraron su bloqueo de Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, luego de 18 horas en que mantuvieron cerrada la vialidad para exigir a las autoridades que dieran con el paradero de la adolescente.

A la una con 14 minutos de esta madrugada de este jueves, los manifestantes se retiraron del punto, en Canal de Garay, con dirección a la Calzada Ermita Iztapalapa, lo que fue confirmado por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Previamente, los manifestantes accedieron a reabrir la circulación, a la altura de Vasco de Quiroga, tras un diálogo con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con el fin de que avanzaran los vehículos de carga que estuvieron varados durante todo el miércoles.

Sin embargo, los familiares de la menor dijeron que volverían a bloquear hasta tener certeza de que Sarita fue localizada. La obstrucción prometida no se llevó a cabo y la circulación se restableció, pero los manifestantes dijeron que dependerá de los avances que les presenten las autoridades sobre el paradero de la menor si retoman su protesta en las próximas horas.

La Fiscalía capitalina dijo que fue al lugar y disipó la confrontación entre familias, por lo que ambas partes colaboran en la búsqueda de los adolescentes que desaparecieron el martes pasado.

"Personal de esta Fiscalía CDMX acudió al punto del bloqueo registrado en Canal de Garay (Periférico) para dialogar con las familias, informar sobre el despliegue operativo en curso y reiterar el llamado a mantener la calma y privilegiar las vías institucionales.

"Tras la intervención y el diálogo con el personal de la Fiscalía CDMX, se disipó cualquier confrontación entre las familias, que ahora se encuentran sumando esfuerzos para la búsqueda con el apoyo de la institución", dijo en un boletín.

Desde las 8:00 horas de ayer, familiares de Sara Santiago Arizmendi cerraron la circulación. Con pancartas y fichas de búsqueda, bloquearon la vialidad para exigir a las autoridades que se intensificaran las labores de búsqueda de la menor, de 12 años.

A las 13:00 horas, reabrieron la vialidad y una hora después volvieron a bloquear de manera parcial e intermitente.

De acuerdo con la mamá de Sara, Blanca Arizmendi, el martes 24 de noviembre, la adolescente salió de su casa ubicada en Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa, y se habría encontrado con un joven de 15 años, llamado Isaac, quien también es buscado por sus familiares.

"Sí tiene unos mensajes que ella recibió donde ya le decían que ya bajara y dimos con esa persona, y esa persona también está desaparecida y, pues, no le contesta a sus papás", comentó a este medio la señora Blanca Arizmendi.

Durante el bloqueo, se presentó el padre de Isaac, el joven de 15 años con quien presuntamente se fue Sara Santiago al estado de Puebla, y se desató un enfrentamiento. Un activista en favor de Sara lo confrontó para exigir la entrega de la niña, e incluso amenazó con lincharlo si Sara no aparecía antes de la medianoche de ayer.

"A un menor de edad no le venden un boleto, no nos hagamos tontos, hay alguien atrás de esto", indicó Daniel Alberto Rivera.

"No nos vamos a mover de aquí ni se va aflojar a nadie, así me acusen de secuestro, de lo que quieran, aquí nos vamos a quedar hasta que aparezca la niña", advirtió.

En medio de las amenazas, Gilberto Rodríguez Bautista, padre del adolescente, hizo un llamado a su hijo para que regresara con Sara. Señaló que los manifestantes no lo dejarían retirarse hasta que apareciera la niña.

"(Le digo a mi hijo) que venga y que entregue a esa niña porque aquí me van a linchar. Imagínese, ¿Tengo que pagar como su papá? Me dieron hasta las 12 de la noche para que entregues a la niña, por favor, te pido Isaac, donde estés, no sabes ni lo que hiciste", rogó el padre con el rostro manchado de sangre.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron a la zona para controlar la situación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las familias de los menores de edad acudieron al Centro de Atención Integral a Víctimas para revisar las cámaras y poder dar con el paradero de los adolescentes.

Desde ahí, las madres de ambos adolescentes emitieron un mensaje para tranquilizar a los manifestantes.

Martha Leal Martínez, mamá de Isaac, dijo que las indagatorias seguían y reclamó que hubiesen golpeado a su esposo, cuando él solo quiso ayudar.

"Todavía están investigando, pero por favor no le peguen al papá de mi hijo, ni a mi cuñado, porque nosotros los fuimos a acompañar para apoyar, no es para que lo esté golpeando, nosotros, si supiéramos, se los juro, les diríamos, pero no sabemos.

"Aquí sigo yo desde la mañana, sigo aquí, tratando de que me den información sobre mi hijo, porque tampoco sé, no es justo que ellos fueran apoyar y que los estén golpeando, por favor eso no se hace", dijo.

Juana Aguirre, madre de Sara, igual llamó a la calma y regañó a quienes golpearon al señor Gilberto Rodríguez Bautista.

"Por favor, estoy en la fiscalía, te pido hija que por favor guardes la calma, están ahí para apoyar, el señor yo lo llevé para que apoyara, no para que se peleara. Hubo un mal entendimiento", lamentó.

"Él ya estaba con el gusto de que sabía más o menos algo, pero no es que él ya sepa, sino lo que nos informaron aquí en la fiscalía. Por favor compórtense, ya saben que están agrediendo a la persona, eso es malo", reprochó.

Por la noche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado por el caso de los jóvenes desaparecidos y dijo que tras los reportes de desaparición de Sara Santiago Arizmendi e Isaac Rodríguez, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización, brindando acompañamiento cercano y continuo a ambas familias.

Señaló que desde las primeras horas, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación mantuvieron mesas de diálogo y atención directa con familiares de Sara e Isaac en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, compartiendo en tiempo real los avances y la información recabada en las indagatorias.

Explicó que como parte de las diligencias de búsqueda inmediata, agentes de investigación realizan un análisis exhaustivo de videocámaras públicas y gestionan la obtención de grabaciones de cámaras particulares en la zona de los hechos.

Asimismo, se mantienen abiertas distintas líneas de investigación y se trabaja en la corroboración de la información con la que se cuenta, en coordinación interinstitucional con diversas autoridades, a fin de agotar todas las vías que permitan ubicar a los menores.

Respecto a la desaparición de los menores, la titular de la Coordinación General de Implementación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Rocío Maldonado, señaló que ya está en colaboración con las autoridades de Puebla.

"Contamos con indicios que estamos en proceso de corroborar para poder dar con el paradero de ambos menores", dijo a N+.

"Por el momento como mencioné es información que estamos en proceso de corroborar toda esa información la estamos proporcionando en tiempo real a la familia, ambas familias que se encuentran aquí en el centro de atención integral y como hemos mencionado esa información que todavía no tenemos confirmada", afirmó.

Hasta la madrugada de este jueves, no se tuvieron mayores datos del paradero de los dos adolescentes ni el motivo de por qué desaparecieron, si es que escaparon juntos o ella fue sustraída.

ASJ