Una agresión armada en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de Hermosillo, dejó como saldo al menos al vocalista de un grupo musical lesionado durante un festejo durante la noche de este miércoles.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se presentó poco minutos después de las nueve de la noche, sobre la calle República de Panamá, entre Ramón Valdez y Privada de Panamá.

Testigos indicaron a las autoridades que la víctima, identificada como Javier, de aproximadamente 24 años de edad, fue agredida a balazos por sujetos armados mientras cantaba durante una celebración por fuera de un establecimiento comercial.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica de urgencias a bordo de un vehículo particular.

Al sitio se trasladaron elementos de diversas corporaciones policiales y se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias pertinentes. Hasta el momento, no se han reportado detenciones por los hechos.