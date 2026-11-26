Una fuerte movilización de policías y patrullas se reportó la medianoche de este miércoles en Villa Milpa Alta, al sureste de la Ciudad de México, donde los comuneros alertaron al resto de la población tocando las campanas de la iglesia, pues se acusa un supuesto operativo de desalojo.

Oficialmente, se desconoce el motivo de la presencia de decenas de vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero según videos compartidos en redes sociales, la autoridad pretende desalojar un predio.

"Estimada comunidad, nos han solicitado tocar las campanas, a decir de los comuneros, en favor de la justicia. Hemos accedido y ellos emitirán en comunicado explicado los motivos de manera particular", publicó el Santuario Diocesano de la Asunción de María en su página de Facebook.

En otros clips se ve a personas que sostienen lonas que acusan presunta corrupción en juzgados, pues aparentemente, defienden la posesión del predio Teopanixpa.

La gente se encuentra alrededor de una fogata iniciada con madera y llantas de vehículos.

Un grabación compartida en Facebook, tomada por un dron, muestra a más de 100 camionetas tipo patrulla, así como autobuses de la policía, a lo largo del bulevard Nuevo León Puente, además de agentes con escudos, cascos y equipo antimotín.

Se ve que los agentes se reúnen cerca de la glorieta donde se encuentra una estatua a Emiliano Zapata.

El alcalde de Milpa Alta, Octavio Romero, así como el ayuntamiento, no han emitido mayores detalles de la situación al momento.

Información en desarrollo...