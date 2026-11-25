Agentes ministeriales del estado de Chihuahua fueron blanco de un ataque armado en la colonia Arbolitos, en el municipio de Aldama, donde uno de los comandantes resultó lesionado.

Tras la agresión, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegaron un operativo en la zona para localizar a los presuntos responsables.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores viajaban a bordo de una camioneta color gris, en la que habrían escapado después del ataque.

Luego de los hechos, el comandante herido fue ingresado a un Centro de Salud con Servicios Ampliados para recibir atención médica. También se reportó que un perro que se encontraba en la zona sufrió lesiones de arma de fuego y posteriormente perdió la vida.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de los presuntos responsables ni han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias de la agresión.

PT