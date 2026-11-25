Los efectos del Frente frío número 8 ya son perceptible en la entidad veracruzana. En algunas zonas se han registrado afectaciones, bajas temperaturas e incluso se prevé que haya probabilidad de nevadas.

Jessica Luna, Meteoróloga de CONAGUA detalló que estas condiciones climatológicas se deben a una masa de aire frío la cual mantiene ambiente frío sobre zonas de montaña y de costa.

'Hay que poner especial atención en zonas serranas por estas bajas temperaturas que se prevén pues todavía lo que resta de esta semana incluso hay una corriente en chorro, es una transportadora de humedad en la atmósfera alta que da la probabilidad de que pudieran presentarse pues algunas nevadas o caída de aguanieve'

De cumplirse los pronósticos se podría presentar en esta semana la primera nevada de la temporada invernal. Se prevé que se registren entre la noche del jueves y durante el próximo viernes en el Cofre de Perote.

'A la población mantenerse abrigados especial atención de niños personas mayores debido pues a estas altas temperaturas que aún se prevén persistan lo que resta de esta semana'