La primera tormenta invernal de la temporada provocará un descenso de temperaturas, lluvias y posibles nevadas en Chihuahua durante los próximos días, principalmente en municipios de la región serrana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Los efectos comenzarán a sentirse desde este miércoles 25 de noviembre, debido a la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8, en combinación con una vaguada polar.

Para el jueves 26 se pronostican lluvias de mayor intensidad en Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Matamoros, El Tule y Huejotitán. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Uno de los principales pronósticos de Protección Civil corresponde a la madrugada del viernes 27 de noviembre, cuando podría registrarse caída de nieve y aguanieve en las partes altas de Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza.

Estas condiciones podrían prolongarse hasta la madrugada del sábado 28 de noviembre, por lo que las comunidades de la región serrana deberán mantenerse atentas a los avisos meteorológicos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada a partir del viernes, con un descenso marcado de temperaturas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé temperaturas mínimas de hasta menos 3 grados centígrados en Guachochi y menos 5 grados en El Vergel, municipio de Balleza.

Para jueves y viernes se esperan registros de hasta menos 2 grados en Guachochi y menos 4 grados en las zonas montañosas de Balleza.

Ante el pronóstico, las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

También exhortaron a revisar los sistemas de calefacción y mantener ventilados los espacios donde se utilicen calentones, con el propósito de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, pidieron conducir con precaución ante la posibilidad de lluvia, hielo o nieve en caminos y carreteras, además de mantenerse informados mediante los avisos oficiales de Protección Civil.

PT