Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, el oriente y sureste del país, y se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal 8 mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana; además de evento de “Norte”.

Este fenómeno provocará rachas de viento de 80 a 100 km/h en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y rachas de viento de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así como oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec; oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa de Tabasco y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Por otra parte, una vaguada polar asociada con la corriente en chorro polar se aproximará al noroeste de México, propiciando rachas de viento de 40 a 60 km/h y marcado descenso de temperatura en dicha región.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país.

Estas serán las entidades afectadas por precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte y noroeste) y Tabasco (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Colima, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana ambiente fresco a templado, presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente fresco a templado, con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México y Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

ICM