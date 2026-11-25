La frontera que comparten México y Estados Unidos no es una barrera, sino un regalo que ambos países deben aprovechar en beneficio de sus ciudadanos, aseguró este martes el embajador estadounidense, Ronald Johnson, durante su mensaje con motivo del Día de Acción de Gracias.

El representante diplomático del gobierno de Donald Trump, llamó a encontrar oportunidades por el bien común de las naciones.

"Todavía tenemos una enorme oportunidad que se nos ha dado, especialmente aquí, en esta región, con una frontera que no es una barrera, sino un regalo. Solo tenemos que encontrar mejores maneras de aprovechar ese regalo en beneficio de nuestra gente a ambos lados de la frontera.

"Así que gracias por estar aquí. Feliz Día de Acción de Gracias. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a México, ¡viva México! Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América", indicó.

Johnson celebró "Thanksgiving" en su residencia en la Ciudad de México, acompañado de empresarios, representantes del cuerpo diplomático e invitados mexicanos y estadounidenses.

Al inicio de su mensaje, pidió a los asistentes hacer una pausa para rezar o reflexionar por los cuatro militares mexicanos que murieron el pasado fin de semana durante el operativo para capturar a Fausto "N", alias "El Chapo Isidro", en Sinaloa, así como por sus familias y los elementos que resultaron heridos.

"Voy a pedirles a todos que hagan una pausa durante unos minutos para rezar o, si no creen en eso, para pensar en las familias de los cuatro militares mexicanos que murieron este fin de semana y en quienes resultaron heridos.

"Ellos estaban ahí tratando de llevar más legalidad, orden, paz, prosperidad y seguridad a esta nación, y eso es importante para ambos países", destacó.

En el marco de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, Johnson celebró la cooperación entre los gobiernos de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, que, aseguró, ha permitido conseguir la frontera más segura en la historia de su país, reducir más de 40% las muertes por sobredosis y más de 95% el tráfico marítimo de drogas hacia territorio estadounidense.

Destacó que México ha entregado a 188 personas a Estados Unidos, decomisado más de 500 toneladas de drogas y más de 9.5 millones de pastillas de fentanilo, y detenido a cinco de los diez más buscados por el FBI desde que asumió como embajador.

Su país, por su parte, ha decomisado más de 56 mil armas de fuego y entregado a México a más de 360 personas buscadas por la justicia mexicana.

"Detrás de todas estas cifras hay vidas. Hay vidas protegidas, familias que permanecen unidas y comunidades más seguras. Eso es lo que nuestra cooperación genera y por eso tenemos que seguir avanzando", añadió.

El diplomático concluyó su mensaje reiterando el compromiso de continuar trabajando con el gobierno de México para fortalecer la seguridad y ampliar las oportunidades de cooperación entre ambas naciones.

ASJ