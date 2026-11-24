El presupuesto del INE tendrá que revisarse en 2027, y de nuevo cuando termine la elección de ese año, planteó Sheinbaum al cuestionar lo caro que resulta organizar elecciones en el país.

Sheinbaum sostuvo que "sí se tiene que hacer una revisión" porque, dijo, "dinero del pueblo es dinero de la gente".

La presidenta de México comparó los recursos del INE con los de universidades públicas y criticó el costo de las urnas.

Contó que pidió una gráfica sobre cómo ha crecido el presupuesto del instituto, con la idea de presentarla al día siguiente, y que ahí se ve un pico de crecimiento en 2014.

Cuestionó que, aun cuando el INE asumió tareas de los estados, como la fiscalización, los organismos electorales locales, conocidos como OPLE, no redujeron su presupuesto.

Sobre el costo de las urnas, afirmó que el precio varía mucho: en unos estados cuesta cinco pesos y en otros cien. Por eso planteó que el INE regule esos montos desde los lineamientos de licitaciones, algo para lo que, sostuvo, tiene todas las facultades y no necesita a la Secretaría de Economía, y que lo mismo se aplique a los OPLE.

También cuestionó que se haya conformado un grupo con un monopolio. A su juicio, no se explica que se recurriera a una sola empresa, además intermediaria, que según afirmó ni siquiera hacía las mamparas, las urnas ni las papeletas.

Aclaró que no habla de la boleta, que se elabora en talleres gráficos y, en los estados, también por privados, aunque dijo que todo eso tiene que revisarse.

Con el país en pleno proceso electoral, Sheinbaum dijo que habrá que hacer una revisión en 2027 y otra cuando concluya esa elección.

CT