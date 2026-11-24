Un motociclista resultó lesionado durante un accidente vial registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con la información disponible, el afectado llevaba aproximadamente una hora esperando la atención de paramédicos.

El percance ocurrió sobre la calle Tlaxcala, casi en el cruce con Sinaloa, entre las avenidas Manuel Gómez Morín y Ramón Rayón, durante la mañana de este martes 24 de noviembre.

En el lugar se encontraba personal de la Coordinación de Seguridad Vial, encargado de realizar el peritaje para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las características de los vehículos participantes ni las circunstancias en las que ocurrió el choque.

PT