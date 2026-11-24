Un hombre que viajaba en motocicleta murió tras ser arrollado por un automovilista sobre la carretera Veracruz-Alvarado, a la altura del municipio de Medellín de Bravo. El conductor involucrado huyó del lugar.

El accidente ocurrió cerca de la localidad de La Laguna, aproximadamente en el kilómetro 2, donde la motocicleta quedó fuera de la carpeta asfáltica, entre los matorrales del acotamiento, en el carril con dirección hacia Veracruz.

Los hechos se registraron la mañana de este martes 24 de noviembre. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Servicios Periciales acudieron para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo. La víctima no había sido identificada oficialmente, aunque familiares llegaron al sitio para reconocerla.

El percance provocó afectaciones a la circulación, con filas de vehículos en ambos sentidos, debido a que uno de los carriles permaneció parcialmente obstruido mientras se realizaban las labores correspondientes. Las autoridades investigan el caso para localizar al conductor que se dio a la fuga.