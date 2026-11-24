Una intensa columna de humo negro alertó a vecinos del Barrio de la Sagrada Familia, en Amozoc, donde un incendio consumió leña, madera, basura y hojas secas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos municipales, en coordinación con corporaciones estatales, realizaron labores de extinción, enfriamiento y retiro de materiales hasta controlar por completo el fuego la noche del lunes.

No se reportaron personas lesionadas por el accidente en Amozoc. Autoridades exhortaron a la población a no encender fogatas ni acumular residuos inflamables cerca de viviendas. También pidieron reportar cualquier emergencia al 911.

Durante la misma noche, Protección Civil en la ciudad de Puebla atendieron un incendio de casa habitación en la 24 Sur, en Jardines de San Manuel.

La vivienda de dos niveles se consumía en llamas, afectando en el área de sala-comedor, afectó mobiliario, documentación y parte de las paredes.

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Un hombre de 38 años que presentó intoxicación por lo que recibió la atención prehospitalaria correspondiente.

Con información de N+

JAPR