Autoridades veracruzanas informaron que elementos de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un adolescente identificado con la identidad resguardada bajo la clave D-095, N-81/2026.

Según lo informado en el comunicado, el menor es señalado como probable responsable del delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Puente Nacional.

Una vez puesto a disposición del Juzgado Especializado en Adolescentes, con residencia en Palma Sola, Veracruz, durante la audiencia inicial se formuló imputación en su contra.

Se informó que, con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso.

Asimismo, se decretó la medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro Especializado para Adolescentes, dentro del proceso penal JRJ/156/2026.