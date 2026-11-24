Con una inversión de más de 83 millones de pesos, se instalaron 90 luminarias con celdas solares, 179 cámaras de vigilancia, tres arcos de reconocimiento de placas y tres puestos de vigilancia en los 20 kilómetros del Circuito Ajusco.

Al respecto Itzumi Salgado, vecina del Ajusco, aseguró:

“Antes era así de que te robaban los mismos que subían, te robaban. Ahorita ya mucha vigilancia”.

Sergio Camacho, otro vecino señaló que esto ayuda a la comunidad:

"Es algo que realmente ayuda a la comunidad, porque pues la inseguridad está muy fuerte hoy en día ya con pues nuestras familias ya te sientes un poco inseguro, de salir”.

Al respecto Javier Romero Huerta, jefe de Brigada del Ajusco, indicó:

“Yo creo que la iluminación le da seguridad al ciudadano y más que nada a nosotros que nos vamos a dedicar lo que es el turismo, este proyecto que hicieron de Volcán Ajusco, yo creo que nos va a beneficiar muchísimo”.

En tanto Laura Flores Rodríguez, coordinadora de Integración Comunitaria Número 2 de la CORENADR, SEDEMA CDMX, explicó:

“Nos da muchísimo gusto que esta inversión haya llegado aquí, a nosotros nos brinda mucha seguridad, el hecho de que el circuito Ajusco no estuviera iluminado, no tuviera conexión, no tuviera cámaras, pues eso daba la oportunidad de que quisiera cometer algún ilícito, lo pudiera hacer”.

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Por su parte Azael García, presidente del Comisariado de Comunidad del Ajusco aseguró que con este nuevo proyecto, se tiene la seguridad para quienes los visita.

Y es que, durante décadas, el Parque Nacional del Ajusco sufrió descuido y falta de vigilancia.

Ahora, el Circuito Ajusco cuenta con vigilancia las 24 horas en puntos estratégicos y parajes, además de un despliegue especial de fuerzas federales y de Policía de la Ciudad de México los fines de semana.

“En este momento que tenemos el tema de la conectividad, el tema de la iluminación, el tema de las cámaras del C5, nos da la tranquilidad de viajar libremente por aquí” aseguró Laura Flores Rodríguez, coordinadora de Integración Comunitaria Número 2 de la CORENADR, SEDEMA CDMX.

Hasta mediados de 2025, el Parque Nacional del Ajusco solo tenía 5 comuneros encargados de vigilar toda la reserva ecológica. Ahora cuenta con 33, de los cuales 10 son vigilantes voluntarios, además de 23 guías certificados con 200 horas de capacitación en rescate de alta montaña.

Abelino Flores Morales, guía de turistas del Albergue Alpino Ajusco, explicó:

“Uno lo hacía a su modo y ahorita gracias a las capacitaciones que se nos han dado y a todo lo que se nos ofrece es una gran ayuda para nosotros”.

Con las cámaras vigilancia, luminarias, cobertura celular hasta el Pico del Águila, repetidoras de radios de comunicación para los comuneros, se espera reducir delitos como el robo de ganado, inhumaciones clandestinas, tala de árboles, además de los extravíos de senderistas.

“La gente subía a su libre albedrío por donde podía, actualmente ya tenemos vigilancia, tenemos reglamento y tenemos un mapa de nuestros senderos”, precisó Teresita de Jesús Amaya Luna, suplente del secretario del Comisariado de San Miguel y Santo Tomás Ajusco.

Los tres senderos autorizados son: Albergue Alpino, Abrevadero y La Cantimplora.

Con información de Francisco Santa Anna.

LECQ