Científicos descubrieron el cuásar más lejano identificado hasta ahora, el núcleo de una galaxia con un agujero negro en su centro que consume materia lentamente y que se remonta a los primeros momentos del universo.

Un equipo liderado por científicos alemanes informó este martes que el cuásar se formó apenas 630 millones de años después del Big Bang, el fenómeno que dio origen al universo.

Se trata de una etapa muy temprana en los 13 mil 800 millones de años de historia del cosmos, y el hallazgo supera los récords anteriores.

"¡Esta vez el salto en el tiempo cósmico es enorme!", afirmó por correo electrónico Julien Wolf, del Observatorio Europeo Austral, quien encabezó la investigación.

"Los dos récords anteriores nos habían llevado unos 15 millones de años atrás o menos. Este nos lleva casi 40 millones de años más atrás, el mayor avance en casi una década", agregó.

Wolf y su equipo encontraron el cuásar mientras analizaban millones de observaciones realizadas por el telescopio Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). Lanzado en 2023, Euclid estudia galaxias para ayudar a comprender la materia oscura y la energía oscura, que ocupan gran parte del universo y hacen que continúe expandiéndose.

Según Wolf, encontrar un cuásar de una época tan temprana del universo es poco común.

Sin embargo, explicó que este hallazgo es todavía más excepcional por el enorme tamaño de su agujero negro, pese a que consume lentamente la materia que lo rodea. Los científicos lo observan tal como era hace 13 mil 100 millones de años, cuando el universo tenía menos de 5 por ciento de su edad actual.

Wolf bautizó al cuásar como Dun Aonghasa, en referencia a una fortaleza prehistórica de piedra ubicada en las islas Aran, en Irlanda, en lo alto de un acantilado en Inis Mór.

Su esposa y su hija son irlandesas, y quedó impresionado cuando visitaron el sitio, una construcción en la frontera que representa "la promesa de un vasto horizonte por explorar", al igual que este cuásar.

Los resultados del equipo fueron corroborados por los telescopios espaciales Hubble y James Webb, así como por otros observatorios terrestres y espaciales.

Gracias al James Webb, los científicos descubrieron que el agujero negro que alimenta este cuásar tiene una masa equivalente a 360 millones de veces la del Sol, una cantidad extraordinaria para una etapa tan temprana del universo.

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Los resultados finales de la investigación fueron publicados en la revista Astronomy & Astrophysics.

"Dun Aonghasa establece un nuevo límite para el universo primitivo", señaló Wolf.

"Unos 630 millones de años después del Big Bang, su agujero negro ya había crecido hasta alcanzar una masa equivalente a 360 millones de veces la del Sol. Pero ¿cómo lo logró?", cuestionó.

La búsqueda de nuevos hallazgos sobre los primeros momentos del universo continúa.

"Honestamente, el récord podría romperse de nuevo en unos meses o mantenerse durante años", concluyó Wolf.

Los científicos han apuntado que esos detalles revelan que este cuásar tuvo que experimentar episodios de crecimientos extraordinariamente rápidos durante sus primeras etapas.

La existencia de un agujero negro con estas características plantea además numerosos interrogantes a la ciencia, y entre ellos cómo pudieron formarse y crecer agujeros negros supermasivos en los primeros cientos de millones de años después del Big Bang.

Un cuásar es un núcleo galáctico de un brillo extremadamente intenso, alimentado por el gas que cae en un agujero negro supermasivo y que, durante ese proceso, libera enormes cantidades de energía, ha explicado la ESA, y ha detallado que representan una fase breve en la vida de una galaxia, durante la cual su núcleo puede brillar más que el resto del sistema.

La Agencia Espacial Europea ha explicado que el hecho de remontarse hasta el primer millar de millones de años de la historia cósmica permite observar una época crucial, la de la aparición de las primeras estrellas y galaxias y cómo se transformaron de un universo oscuro en otro lleno de luz.

El telescopio Euclid tiene como misión desvelar los secretos del universo oscuro; su combinación de imágenes infrarrojas de gran sensibilidad y una cobertura excepcionalmente amplia del cielo proporciona exactamente las capacidades necesarias para identificar fuentes extremadamente raras y muy lejanas

La ESA, que reveló los detalles de este nuevo descubrimiento, ha destacado el extraordinario tamaño de este agujero negro para una época tan temprana del universo, y ha subrayado que lo más llamativo no es solo su antigüedad o su tamaño, sino que siga 'consumiendo' materia a un ritmo relativamente lento.

ASJ