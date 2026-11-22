De lluvias de meteoros a la Superluna, el cielo nocturno de noviembre 2026 abarca una amplía agenda de fenómenos para sorprender a los amantes de la astronomía. A pocos días de concluir el mes, la Luna de Castor se dará cita sobre el firmamento y para que no te pierdas este espectáculo nocturno, en N+ te decimos a qué hora alcanza su punto máximo la Luna Llena y cómo la puedes ver desde México.

Tras las Lluvias de Estrellas Táuridas y Leónidas, se aproxima la Superluna de Noviembre 2026, la primera de una serie de tres que ocurrirán entre 2026-2027. Este fenómeno se produce cuando la Luna Llena coincide con el punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, conocido como Perigeo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) indica que si bien "Superluna" no se trata de un término astronómico oficial, ha sido la palabra utilizada para describir una Luna Llena que se encuentra al menos al 90 por ciento del Perigeo.

¿A qué hora alcanza su pico máximo la Luna de Castor en México?

Aunque pareciera que se habla de tres fenómenos distintos: Superluna, Luna Llena de noviembre y Luna de Castor, lo cierto es que se trata de la misma fase de la luna que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de noviembre de 2026.

Es decir que a la fase Llena de la Luna de Noviembre 2026 se le denominó "Luna de Castor", de acuerdo con el Almanaque del Granjero, una antigua publicación norteamericana anual que reúne calendarios, fases lunares, pronósticos de clima y observaciones astronómicas.

De acuerdo con esta publicación, la Luna de Castor hace referencia a la época del año en la que los castores se preparan para el invierno, mientras los cuerpos de agua de distintas regiones del planeta comienzan a congelarse en preparación para la estación.

De acuerdo con el sitio especializado Starwalk, el mejor momento para ver la Luna Llena en Ciudad de México será a las 08:53 horas del 24 de noviembre de 2026. Recuerda que en esta ocasión se podrá ver en el cielo una "Superluna", es decir que parecerá más grande y brillante.

¿Cómo ver la Luna Llena de Noviembre 2026 en su pico máximo desde México?

Entre las recomendaciones de la NASA para disfrutar de la Luna Llena o Luna de Castor está mirar hacia el Este al atardecer para observar su salida. Puede parecer más grande cerca del horizonte, sin embargo se trata de una ilusión lunar.

Busca un lugar con poca contaminación lumínica que te permita enfocar mejor al satélite natural de la Tierra, sobre todo si estás pensando tomar fotografías.

Para capturar la luna en imagen, la NASA recomienda el uso de un tripié donde instalar la cámara o celular y emplear la herramienta de temporizador automática, toda vez que esta función eliminará cualquier sacudida al presionar el botón del obturador.

¿Cuándo será la próxima Superluna visible en México?

La buena noticia es que la próxima Superluna sí será visible en México y coincidirá con la Nochebuena 2026, es decir que ocurrirá exactamente el 24 de diciembre y será el fenómeno astronómico ideal para dar la bienvenida a la Navidad.

Ésta será la segunda Superluna de la serie de tres que se podrán observar entre noviembre de 2026 y enero de 2027, así que más vale que no te las pierdas porque este fenómeno sólo ocurre de tres a cuatro veces en el año y siempre de forma consecutiva.

Tal como te adelantamos, la Superluna ocurre cuando la fase Llena coincide con el punto más cercano de la Luna con la Tierra en su órbita elíptica. Recuerda que cada ciclo del Satélite Natural de la Tierra se completa en promedio en 29,5 días.