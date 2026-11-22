El lanzador zurdo Tarik Skubal, ganador de dos premios Cy Young y el pelotero más codiciado de la agencia libre, acordaría con los Mets de Nueva York un contrato de 450 millones de dólares por nueve años. Sería el más grande que se haya pactado para un pitcher en las Grandes Ligas.

El acuerdo promediaría 50 millones de dólares por temporada. Con esa cifra superaría los 325 millones de dólares por 12 años del contrato de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers de Los Ángeles, que arrancó en 2024. También rebasaría por mucho el mayor salario anual que se había pagado a un lanzador: 37 millones de dólares para Jacob deGrom, en los 185 millones por cinco años que firmó con Texas y que comenzaron en 2023.

El monto se sustenta en lo que Skubal ha hecho en las últimas cuatro campañas: 43 victorias y 17 derrotas con 2.42 de efectividad en 88 aperturas, con 655 ponches y 95 bases por bolas en 546 entradas. Cumplió 30 años el 20 de noviembre y en 2025 ganó su segundo Cy Young consecutivo en la Liga Americana.

De acuerdo con una persona familiarizada con las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato porque el pacto está sujeto a que Skubal apruebe el examen físico, el contrato incluye una cláusula de no cambio total, que impide a los Mets enviarlo a otro equipo sin su consentimiento. Incluye además un bono por firma de 45 millones de dólares, protegido del paro patronal, el cierre que los dueños de los equipos pueden imponer a los peloteros en una disputa laboral y que amenaza con afectar la temporada 2027.

Skubal llega a la negociación tras un año de cambios. En 2026 tuvo foja de 12-7 y 2.72 de efectividad en 26 aperturas entre los Tigres de Detroit y los Dodgers, que lo adquirieron el 2 de agosto a cambio de tres prospectos: los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, y el jardinero Zyhir Hope. Su salario fue de 32 millones de dólares, una cifra récord que obtuvo en arbitraje salarial.

No lanzó con Detroit entre el 29 de abril y el 13 de junio por una cirugía para retirar un cuerpo libre del codo. El doctor Neal ElAttrache, médico principal de los Dodgers, realizó el procedimiento con un instrumento llamado NanoNeedle scope 2.0, diseñado para acelerar la recuperación.

En la postemporada abrió dos juegos con los Dodgers, con 1-1 y 2.45 de efectividad. Ganó el primero de la Serie Divisional ante Atlanta y perdió el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a Milwaukee, donde permitió dos carreras en cinco entradas en una derrota 2-1. Los Cerveceros barrieron después a los Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial.

Su recta de cuatro costuras promedió 155.8 kilómetros por hora este año, por debajo de los 157.1 de 2025. Este año la usó en 38 % de sus lanzamientos, seguida del cambio de velocidad (25.6 %), el sinker (17.5 %), el slider (13.9 %) y la curva (5 %).

En siete temporadas en Grandes Ligas, Skubal tiene foja de 66-44 y 3.02 de efectividad en 160 aperturas y tres relevos, con 1,075 ponches en 925 1/3 entradas.

CT