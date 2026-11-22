Armando González sigue sumando minutos y buenas actuaciones en el Viejo Continente. La 'Hormiga' llegó hace apenas unos meses al Olympiacos y pese a estar disputando su primera temporada en el balompié europeo, el mexicano ya ha comenzado a dejar huella.

Este domingo el Olympiacos recibió al Iraklis en la Jornada 11 de la Superliga Griega. González comenzó el partido en el banco de suplentes, pero le bastaron apenas unos cuantos segundos dentro de la cancha, para anotar un nuevo gol con el que el marcador final quedó 6-2 en favor de su equipo.

El atacante surgido de Chivas ingresó de cambio al minuto 82 y para el 83, apareció dentro del área con un buen desmarque que le permitió rematar de cabeza para anotar. Con este gol, la 'Hormiga' González sigue demostrando que está en buen nivel y que quiere pelear por tener más minutos.

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González en Grecia?

A pesar de no haberse consolidado aún como el delantero titular del Olympiacos, Armando González ha sabido aprovechar las oportunidades que le han dado. Luego de su más reciente anotación ante el Iraklis, la 'Hormiga' lleva 7 goles en 14 partidos.

El mexicano está promediando un gol cada dos encuentros y esta fue apenas su segunda anotación dentro de la Superliga Griega. González tiene dos anotaciones en la UEFA Europa League y tres más en la Copa de Grecia.

Su valor de mercado actual, de acuerdo con Transfermarkt, oscila los 15 millones de euros y se espera que si continúa con su buen nivel y logra consolidarse como titular, esa cifra pueda aumentar ya que el mexicano apenas tiene 23 años de edad.