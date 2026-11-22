A dos días del operativo realizado por las Fuerzas Armadas para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, la vivienda donde se llevó a cabo la detención continúa bajo estricta vigilancia de las autoridades federales en el municipio de Guasave, Sinaloa.

La propiedad, ubicada a un costado del río Sinaloa, permanece resguardada por elementos del Ejército Mexicano, quienes han establecido un amplio cordón de seguridad de aproximadamente tres kilómetros a la redonda. La presencia militar se mantiene de forma permanente con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona y evitar cualquier nuevo enfrentamiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Refuerzan Vigilancia en Carreteras de Guasave Tras Detención del 'Chapo Isidro' en Sinaloa

El despliegue de las fuerzas federales ha transformado la actividad habitual en las comunidades cercanas. Diversos caminos y brechas que conducen a la sindicatura de Rosa Morada lucen prácticamente vacíos, con poca circulación de vehículos y personas.

Habitantes de la región han reportado un ambiente de tensión y cautela tras los acontecimientos ocurridos durante el operativo.

En la carretera libre México 15, en el tramo que conecta Culiacán con Guamúchil y atraviesa la comunidad de Rosa Morada, aún permanecen visibles las huellas de los hechos violentos registrados durante las acciones de las autoridades.

Aunque desde el sábado se han retirado los vehículos calcinados que fueron incendiados por presuntos miembros del crimen organizado para intentar impedir el paso de las autoridades que trasladarían al líder del cártel de Los Beltrán Leyva, aún se puede ver el asfalto quemado y las operaciones de las autoridades por retirar por completo todas las unidades afectadas.

A lo largo de esta vía pueden observarse restos de camiones y tráileres incendiados. Pese al paso de los días, varios de estos vehículos calcinados continúan sobre los márgenes de la carretera y en algunas brechas de acceso, sin que hasta el momento hayan sido retirados por las autoridades correspondientes.

La casa de seguridad en donde fueron detenidos Meza Flores y dos de sus colaboradores sigue bajo resguardo y se le ha impedido el paso a todo peatón para seguir con las investigaciones.

En las bardas perimetrales de la propiedad se pueden ver los vestigios del enfrentamiento. Enormes rastros de las ráfagas de las armas quedaron plasmados en las paredes, que dejaron huecos en el concreto.

El reforzamiento de la vigilancia militar también ha generado restricciones parciales en algunos caminos rurales de la zona, donde continúan los recorridos de reconocimiento y patrullaje por parte de elementos castrenses.

Las autoridades no han informado sobre cuánto tiempo permanecerá activo el dispositivo de seguridad, aunque la presencia de personal militar sigue siendo visible en distintos puntos estratégicos.

TLS