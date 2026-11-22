Un joven de 19 años fue asesinado a balazos durante una fiesta celebrada en un salón de eventos de la colonia Nueva Esperanza, en Acayucan, al sur de Veracruz. El ataque armado provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

La víctima fue identificada como Isaac Lagunes Rodríguez, quien recibió varios disparos durante la agresión. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables serían dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, cuando se desarrollaba una celebración en el inmueble. Tras las detonaciones, elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar los indicios.

Personal ministerial y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio y las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos.