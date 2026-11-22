Servicios de emergencia laboran para sofocar el incendio que se registra en el noveno piso de un edificio en calle Jaca y avenida Popocatépetl, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

Como medida de prevención, personal operativo de Protección Civil coadyuvó en la evacuación de 250 personas.

El Heorico Cuepro de Bomberos de la capital informó que recibieron el reporte de incendio, por lo que acudieron al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas de gravedad. Los elementos de emergencia desalojaron a los habitantes de los departamentos junto con sus animales de compañía.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llamó a la población a evitar circular por la zona y ceder el paso a las unidades de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició en la terraza de un departamento; por los vecinos de las viviendas contiguas, buscaron refugiarse.

Algunos de los testimonios indicaron que fueron avacuados, aunque algunas de sus mascotas se quedaron en los departamentos.

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